Билялетдинов: «Не удивлен, что Дзюба до сих пор может приносить пользу на уровне РПЛ»

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Я не удивлен, что Дзюба до сих пор может приносить и приносит пользу на уровне РПЛ. Все-таки он очень квалифицированный игрок. Конечно, уже не в лучших годах и кондициях, но его опыт помогает полезно выступать за «Акрон». Что же касается Дзюбы в «Локомотиве», то не знаю, как это легло бы на стратегические и тактические планы команды», — цитирует Билялетдинова Legalbet.ru.

12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с Дзюбой. Соглашение с 36-летним нападающим рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне форвард провел 11 матчей в составе тольяттинской команды во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.