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Билялетдинов: «Не удивлен, что Дзюба до сих пор может приносить пользу на уровне РПЛ»

Сергей Ярошенко
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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Я не удивлен, что Дзюба до сих пор может приносить и приносит пользу на уровне РПЛ. Все-таки он очень квалифицированный игрок. Конечно, уже не в лучших годах и кондициях, но его опыт помогает полезно выступать за «Акрон». Что же касается Дзюбы в «Локомотиве», то не знаю, как это легло бы на стратегические и тактические планы команды», — цитирует Билялетдинова Legalbet.ru.

12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с Дзюбой. Соглашение с 36-летним нападающим рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне форвард провел 11 матчей в составе тольяттинской команды во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: Legalbet.ru
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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