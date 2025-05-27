В агентстве Веры сообщили об интересе трех клубов РПЛ к игроку: «Шансы, что он останется в «Химках», очень малы»

Представитель компании Ultimate sports Марат Хинчагов ответил «СЭ» на вопрос о будущем полузащитника «Химок» Лукаса Веры.

«Шансы, что он останется в «Химках», очень малы. Мы пошли навстречу клубу от начала и до конца. Вера показал, что он — большой профессионал. Но вся ситуация с нестабильными выплатами нервирует. По Лукасу есть много предложений из России, Турции, Мексики и Латинской Америки. Интерес «Локомотива»? Сейчас Верой интересуются три клуба из России. Будем смотреть и выбирать наилучший вариант для игрока. Но сначала мы ждем решения по «Химкам», пройдут ли они лицензирование или нет», — сказал Хинчагов «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний аргентинец провел за «Химки» 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.