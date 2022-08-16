В «Адана Демирспор» подтвердили, что ведут переговоры с Дзюбой

Спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что клуб ведет переговоры с российским нападающим Артемом Дзюбой.

«Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе», — приводит Sport24 слова Гектюрка.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его предыдущим клубом был «Зенит». В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Адана Демирспор» предложил 33-летнему Дзюбе контракт с зарплатой около 1,5 миллиона евро в год.