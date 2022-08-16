Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

16 августа, 02:37

Стало известно, сколько Дзюба будет получать в «Адана Демирспор»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Как стало известно «СЭ», форвард Артем Дзюба близок к переходу в турецкий «Адана Демирспор».

По нашим данным, 33-летний футболист сможет заработать в новом клубе около 1,5 млн евро в год. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что форвард будет получать 1,8 млн евро в год. Также у Дзюбы был вариант с «Истанбулом», но на меньший оклад.

Отметим, что Дзюба этим летом не рассматривал предложения с зарплатой ниже 1 миллиона евро за сезон.

С 1 июля 2022-го Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Зенит».

«Адана Демирспор» тренирует итальянец Винченцо Монтелла. В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции по футболу. За «Адана Демирспор» выступают Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Адана Демирспор
269
57
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-3 витаминов, снижающих сахар
Все клубы-претенденты на Дзюбу: «Адана»? «Истанбул»? «Краснодар»? И даже «Динамо»?!
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Динамо» приглашает таланта из Сербии
Генеральный директор «Локомотива» выделил преимущества избрание Алаева президентом РПЛ
Сперцян заявил, что в РПЛ будет играть только за «Краснодар»
Мележиков рассказал о вероятности ухода Николсона из «Спартака»
В «Динамо» заявили, что Варела просил увеличение контракта больше, чем в два раза
У вратаря «Торпедо» Ботнаря выявили повреждение крестообразной связки колена
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Губерниев: «С такими темпами Артем создаст ФК «Дзюба» и будет играть в первенстве Ленинградской области»
Дзюба предлагал свои услуги «Динамо»
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор»
Источник: Дзюба перейдет в «Адана Демирспор» только в случае ухода Балотелли
Президент «Урала» Иванов объяснил, почему клуб не смог бы подписать контракт с Дзюбой
Дзюба уезжает в Турцию к Ракицкому и Балотелли. Какие у него были варианты в России и почему он не остался в «Рубине»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаврилова не беспокоит, что Промес может обойти его в списке лучших бомбардиров «Спартака»

Жена Ари выразила слова поддержки Салиховой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости