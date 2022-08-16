Стало известно, сколько Дзюба будет получать в «Адана Демирспор»

Как стало известно «СЭ», форвард Артем Дзюба близок к переходу в турецкий «Адана Демирспор».

По нашим данным, 33-летний футболист сможет заработать в новом клубе около 1,5 млн евро в год. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что форвард будет получать 1,8 млн евро в год. Также у Дзюбы был вариант с «Истанбулом», но на меньший оклад.

Отметим, что Дзюба этим летом не рассматривал предложения с зарплатой ниже 1 миллиона евро за сезон.

С 1 июля 2022-го Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Зенит».

«Адана Демирспор» тренирует итальянец Винченцо Монтелла. В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции по футболу. За «Адана Демирспор» выступают Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий.