«Лечче» арендовал полузащитника «Ростова» Норманна

«Лечче» объявил об аренде полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

26-летний норвежец в ближайшее время прилетит в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Футболист будет выступать за «Лечче» до конца сезона-2022/23, у итальянского клуба нет права выкупа игрока.

В прошлом сезоне Норманн играл за «Норвич» на правах аренды из «Ростова». Полузащитник забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за английскую команду.

В сезоне-2022/23 Норманн не участвовал ни в одном матче «Ростова». Контракт норвежца с российским клубом действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

По итогам сезона-2021/22 «Лечче» вышел из серии B в серию А. В первом туре сезона-2022/23 команда проиграла «Интеру» со счетом 1:2. Следующий матч «Лечче» проведет 20 августа против «Сассуоло».