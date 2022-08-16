«Лечче» арендовал полузащитника «Ростова» Норманна
«Лечче» объявил об аренде полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
26-летний норвежец в ближайшее время прилетит в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Футболист будет выступать за «Лечче» до конца сезона-2022/23, у итальянского клуба нет права выкупа игрока.
В прошлом сезоне Норманн играл за «Норвич» на правах аренды из «Ростова». Полузащитник забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за английскую команду.
В сезоне-2022/23 Норманн не участвовал ни в одном матче «Ростова». Контракт норвежца с российским клубом действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
По итогам сезона-2021/22 «Лечче» вышел из серии B в серию А. В первом туре сезона-2022/23 команда проиграла «Интеру» со счетом 1:2. Следующий матч «Лечче» проведет 20 августа против «Сассуоло».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|5
|4
|1
|0
|14-3
|13
|
2
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
3
|Ростов
|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-9
|9
|
6
|Динамо
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
7
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
8
|Ахмат
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
9
|Химки
|5
|2
|1
|2
|8-6
|7
|
10
|Оренбург
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
11
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|5
|0
|2
|3
|7-12
|2
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|- : -
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|- : -
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0