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«Уже есть примеры Шюррле и Маркизио». Хохлов — о возможном переходе Манджукича в «Локомотив»

11:33
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Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов накануне матча 9-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Локомотив» прокомментировал возможный переход нападающего Марио Манджукича в состав железнодорожников. Ранее появилась информация, что красно-зеленые подпишут двухлетний контракт с 34-летним хорватом.

«Переход Манджукича в «Локомотив»? Другое дело, захочет ли Манджукич здесь играть, если он все же приедет в Москву. Это самое важное, — сказал Хохлов в интервью RT. —  Да, есть примеры Андре Шюррле и Клаудио Маркизио, у которых не получилось в России. Сразу проводятся параллели. Но с молодыми разве такого не происходит? Тоже приезжают и валяют дурака. Так что в паспорт Манджукича я бы не заглядывал. Лучше выяснить, насколько сам футболист мотивирован выступать в России».

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/786879-hohlov-lokomotiv-cska-rpl

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