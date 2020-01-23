Условия нового контракта Семака с «Зенитом» будут обсуждены в ближайшее время

Как стало известно «СЭ», условия нового контакта c главным тренером Сергеем Семаком руководство «Зенита» должно обсудить в ближайшее время. Пока основные параметры соглашения сторонами не согласованы.

Напомним, что действующий договор 43-летнего специалиста с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2020 года.

Сегодня председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заявила РИА «Новости», что к Семак пользуется полным доверием руководства клуба и «решение о продлении контракта уже принято». (Вячеслав Короткин)