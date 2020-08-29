«Урунов уже дебютировал. Думаю, скоро выйдет и Саша». Газизов о Кокорине

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от возвращения на поле новичка команды Александра Кокорина. Форвард пропустил стартовые шесть туров из-за травмы. В сегодняшней игре с «Арсеналом» (2:1) дебютировал Остон Урунов.

— Ждем Кокорина на поле. Урунов уже дебютировал. Думаю, скоро выйдет и Саша. Будет ли играть с ЦСКА? Давайте подождем. Состав назначает главный тренер. Все будет нормально. Саша уже почти в общей группе. (Севастиан Терлецкий)