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«Урунов уже дебютировал. Думаю, скоро выйдет и Саша». Газизов о Кокорине

20:52

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от возвращения на поле новичка команды Александра Кокорина. Форвард пропустил стартовые шесть туров из-за травмы. В сегодняшней игре с «Арсеналом» (2:1) дебютировал Остон Урунов.

— Ждем Кокорина на поле. Урунов уже дебютировал. Думаю, скоро выйдет и Саша. Будет ли играть с ЦСКА? Давайте подождем. Состав назначает главный тренер. Все будет нормально. Саша уже почти в общей группе. (Севастиан Терлецкий)

Спартак — Арсенал Т

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