"Урал" вышел из отпуска

Сегодня игроки "Урала" в Москве проходят традиционное углубленное медицинское обследование, информирует официальный сайт клуба. Утром команда приехала в научно-практический центр спортивной медицины, где проведет несколько часов.

Помимо стандартных анализов, каждый игрок пройдет "тредмил-тест" – электрокардиографическое исследование, которое проводится в условиях физической нагрузки на специальной беговой дорожке или на велотренажере.

В ближайшее время врачи и тренеры "Урала" получат всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и их готовности к предстоящим нагрузкам. Уже завтра тренерский штаб, игроки и персонал команды соберутся в Екатеринбурге. 17 июня "шмели" отправятся на сбор в Словению.