«Урал» дома принимает «Сочи» в матче 7-го матча чемпионата России. На 16-й минуте счет в этой встрече открыл форвард хозяев Эрик Бикфалви, футболист успешно реализовал 11-метровый удар. Спустя 27 минут нападающий гостей Антон Заболотный забил свой первый гол за «Сочи». На 74-й минуте игры форвард «шмелей» Андрей Панюков вывел хозяев вперед после подачи полузащитника Николая Димитрова. Спустя 10 минут 31-летний Димитров увеличил разрыв в счете.

16-я минута: гол Бикфалви

? Эпизод с использованием VAR и назначением пенальти. Эрик Бикфалви забил свой 3-й гол в сезоне.



? #УралСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР

? «Матч! Клуб»

? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/GFejqhRsU6 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2019

43-я минута: гол Заболотного

74-я минута: гол Панюкова

84-я минута: гол Димитрова

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица