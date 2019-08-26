«Урал» — «Сочи»: видео голов
«Урал» дома принимает «Сочи» в матче 7-го матча чемпионата России. На 16-й минуте счет в этой встрече открыл форвард хозяев Эрик Бикфалви, футболист успешно реализовал 11-метровый удар. Спустя 27 минут нападающий гостей Антон Заболотный забил свой первый гол за «Сочи». На 74-й минуте игры форвард «шмелей» Андрей Панюков вывел хозяев вперед после подачи полузащитника Николая Димитрова. Спустя 10 минут 31-летний Димитров увеличил разрыв в счете.
16-я минута: гол Бикфалви
? Эпизод с использованием VAR и назначением пенальти. Эрик Бикфалви забил свой 3-й гол в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2019
? #УралСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/GFejqhRsU6
43-я минута: гол Заболотного
? Дебютный гол Антона Заболотного за «Сочи»!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2019
? #УралСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/7evslptu81
74-я минута: гол Панюкова
84-я минута: гол Димитрова
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».
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