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«Урал» — «Сочи»: видео голов

18:57
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«Урал» дома принимает «Сочи» в матче 7-го матча чемпионата России. На 16-й минуте счет в этой встрече открыл форвард хозяев Эрик Бикфалви, футболист успешно реализовал 11-метровый удар. Спустя 27 минут нападающий гостей Антон Заболотный забил свой первый гол за «Сочи». На 74-й минуте игры форвард «шмелей» Андрей Панюков вывел хозяев вперед после подачи полузащитника Николая Димитрова. Спустя 10 минут 31-летний Димитров увеличил разрыв в счете.

16-я минута: гол Бикфалви

43-я минута: гол Заболотного

74-я минута: гол Панюкова

84-я минута: гол Димитрова

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

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Урал — Сочи

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