"Урал" провел первую тренировку после отпуска

Официальный Твиттер "Урала" сообщает, что сегодня, 12 июня, команда провела первую тренировку в Екатеринбурге после выхода из отпуска. Вчера, 11 июня, футболисты "шмелей" прошли медицинское обследование.

Отметим, что 17 июня "Урал" отправится на учебно-тренировочные сборы в Словению, где продолжат подготовку к сезону и проведут несколько контрольных матчей. Клуб будет базироваться в привычном для себя месте – городке Моравске-Топлице на востоке Словении. 6 июля Дмитрий Парфенов с командой вернутся в Екатеринбург.

🐝Сегодня команда провела первую тренировку в Екатеринбурге после выхода из отпуска! Начинаем готовиться к новому сезону! pic.twitter.com/geRpppCW9K — ФК Урал (@FCURAL) 12 июня 2019 г.

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