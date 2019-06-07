"Урал" покинули три футболиста

Защитник Грегор Балажиц и полузащитник Анатолий Катрич покидают "Урал" в связи с истечением контракта, информирует официальный сайт екатеринбуржцев. Хавбек Илья Жигулев, который выступал за команду на правах аренды, вернется в "Краснодар".
Балажиц перешел в "Урал" зимой 2017-го. В составе команды провел 48 матчей в РПЛ.
Жигулев пришел в "Урал" в начале прошлого сезона, принял участие в 5 матчах чемпионата России и 2 матчах Кубка, став автором одного забитого мяча.
Катрич стал футболистом "Урала" зимой этого года. Один раз вышел на поле в поединке главной команды против "Анжи".
❗️Грегор Балажиц, Илья Жигулев и Анатолий Катрич покидают #ФКУрал— ФК Урал (@FCURAL) 7 июня 2019 г.
Благодарим Грегора, Илью и Анатолия за игру в составе «Урала» и желаем успешного и яркого продолжения спортивной карьеры в составах других команд! 🧡🖤
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http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-pokinuli-tri-futbolista