"Урал" покинули три футболиста

Защитник Грегор Балажиц и полузащитник Анатолий Катрич покидают "Урал" в связи с истечением контракта, информирует официальный сайт екатеринбуржцев. Хавбек Илья Жигулев, который выступал за команду на правах аренды, вернется в "Краснодар".

Балажиц перешел в "Урал" зимой 2017-го. В составе команды провел 48 матчей в РПЛ.

Жигулев пришел в "Урал" в начале прошлого сезона, принял участие в 5 матчах чемпионата России и 2 матчах Кубка, став автором одного забитого мяча.

Катрич стал футболистом "Урала" зимой этого года. Один раз вышел на поле в поединке главной команды против "Анжи".

❗️Грегор Балажиц, Илья Жигулев и Анатолий Катрич покидают #ФКУрал



Благодарим Грегора, Илью и Анатолия за игру в составе «Урала» и желаем успешного и яркого продолжения спортивной карьеры в составах других команд! 🧡🖤

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Подробности: https://t.co/bqkyRYBY05 pic.twitter.com/PgwEjbUjRn — ФК Урал (@FCURAL) 7 июня 2019 г.

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