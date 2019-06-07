13:44 | Футбол — РПЛ

"Урал" покинули три футболиста

1
Обсудить

Защитник Грегор Балажиц и полузащитник Анатолий Катрич покидают "Урал" в связи с истечением контракта, информирует официальный сайт екатеринбуржцев. Хавбек Илья Жигулев, который выступал за команду на правах аренды, вернется в "Краснодар".

Балажиц перешел в "Урал" зимой 2017-го. В составе команды провел 48 матчей в РПЛ.

Жигулев пришел в "Урал" в начале прошлого сезона, принял участие в 5 матчах чемпионата России и 2 матчах Кубка, став автором одного забитого мяча.

Катрич стал футболистом "Урала" зимой этого года. Один раз вышел на поле в поединке главной команды против "Анжи".

 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-pokinuli-tri-futbolista

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ