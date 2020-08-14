«Урал» подписал Владимира Рыкова

Защитник Владимир Рыков стал футболистом «Урала», сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.

32-летниц россиянин уже присоединился к команде и отправился на матч против «Рубина». Рыков получил номер «44», срок соглашения не сообщается.

Ранее Рыков покинул «Динамо», где выступал с 2016 по 2020 год, на правах свободного агента.