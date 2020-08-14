«Урал» подписал Владимира Рыкова
15:12
Защитник Владимир Рыков стал футболистом «Урала», сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.
32-летниц россиянин уже присоединился к команде и отправился на матч против «Рубина». Рыков получил номер «44», срок соглашения не сообщается.
Ранее Рыков покинул «Динамо», где выступал с 2016 по 2020 год, на правах свободного агента.
?Владимир Рыков — в #ФКУрал!— ФК Урал (@FCURAL) August 14, 2020
?? 32-летний российский защитник сегодня был заявлен за наш клуб и уже присоединился к команде. Вместе с «Уралом» он отправится на выездной матч в Казань.
В Екатеринбурге Рыков будет играть под 44-м номером.
Добро пожаловать! ?? pic.twitter.com/pU4soVg1L5
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