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«Урал» подписал Владимира Рыкова

15:12
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Защитник Владимир Рыков стал футболистом «Урала», сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.

32-летниц россиянин уже присоединился к команде и отправился на матч против «Рубина». Рыков получил номер «44», срок соглашения не сообщается.

Ранее Рыков покинул «Динамо», где выступал с 2016 по 2020 год, на правах свободного агента.

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