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«Урал» подписал контракт с 25-летним защитником «Витебска»

13:11

«Урал» подписал контракт с 25-летним белорусским защитником «Витебска» Николаем Золотовым, о чем сообщил в своем официальном Twitter.

На клубном уровне в Белоруссии Золотов сыграл в 132 матчах, в которых он забил 3 гола и отдал две голевых передачи. За основную белорусскую сборную дебютировал 9 сентября текущего года и успел провести два матча.

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