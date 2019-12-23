«Урал» подписал контракт с 25-летним защитником «Витебска»
13:11
«Урал» подписал контракт с 25-летним белорусским защитником «Витебска» Николаем Золотовым, о чем сообщил в своем официальном Twitter.
На клубном уровне в Белоруссии Золотов сыграл в 132 матчах, в которых он забил 3 гола и отдал две голевых передачи. За основную белорусскую сборную дебютировал 9 сентября текущего года и успел провести два матча.
??Состав #ФКУрал пополнил 25-летний белорусский игрок Николай Золотов ??— ФК Урал (@FCURAL) December 23, 2019
?Футболист, выступающий на позиции крайнего защитника, сегодня заключил долгосрочный контракт с нашим клубом.
?Николай ЗОЛОТОВ
??Родился: 11.11.94
??Рост: 177 см
??Вес: 72 кг
??Предыдущий клуб: «Витебск» pic.twitter.com/sRZyVSRObe
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