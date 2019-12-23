«Урал» подписал контракт с 25-летним защитником «Витебска»

«Урал» подписал контракт с 25-летним белорусским защитником «Витебска» Николаем Золотовым, о чем сообщил в своем официальном Twitter.

На клубном уровне в Белоруссии Золотов сыграл в 132 матчах, в которых он забил 3 гола и отдал две голевых передачи. За основную белорусскую сборную дебютировал 9 сентября текущего года и успел провести два матча.