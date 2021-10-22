«Урал» победил «Нижний Новгород» в молодежном первенстве

«Урал» в матче 13-го тура молодежного первенства на своем поле победил «Нижний Новгород» со счетом 2:1.

В других встречах тура «УОР №5» в гостях обыграл «Арсенал» (2:1), а «Химки» взяли верх над «Сочи» (Сочи) — 3:1.

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М-Лига

13-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 2:1 (2:0)

Голы: Чебыкин, 11 (1:0). Комаров, 25 (2:0). , 77 (2:1).

Судья: Мешков (Москва).

22 октября. Сысерть. Стадион «Бажовия». 20 зрителей.

«Арсенал» (Тула) — «УОР №5» (Егорьевск) — 1:2 (1:1)

Голы: Лейбин, 16 (1:0). Михайлов, 18 (1:1). Павленко, 81 (1:2).

Удаление: Михайлов (УОР №5), 69.

Судья: Матвеев (Москва).

22 октября. Тула. Стадион «СШ Арсенал». 57 зрителей.

«Химки» (Химки) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:1)

Голы: Гавриков, 13 (0:1). Полосин, 30 (1:1). Галимзянов, 70 (2:1). Галимзянов, 85 (3:1).

Судья: Рубцов (Санкт-Петербург).

22 октября. Химки. Стадион «Новые Химки». 98 зрителей.