В «Нижнем Новгороде» рассказали детали соглашения с «Газпромом» о спонсорстве

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание спонсорского соглашения с «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

«Договор на один год, но я думаю, что сотрудничество может быть продолжено, — сказал Измайлов «СЭ». — Работа уже началась. Мы и «Газпром» сделаем все, чтобы плодотворно вместе идти к новым целям не один футбольный сезон. Не бывает команд, у которых все всегда идеально. Всегда хочется большего, всегда есть пожелания. Хочется, чтобы в команде были более звездные футболисты. На сегодняшний день мы работаем по вопросам и усиления состава, и по финансовым. В команде никогда сложностей не было, у нас никогда не было долгов — и по зарплате, и по премии. Хотя это и часто муссировалось в прессе. Никогда сроки по выплатам не нарушались. У нас всегда было все спокойно».

Договор «Нижнего Новгорода» с «Газпромом» об оказании спонсорской помощи футбольному клубу заключен на один игровой сезон. Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии.