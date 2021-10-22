«Динамо» ко дню рождения Льва Яшина подготовило уникальное видео

Ко дню рождения легендарного вратаря Льва Яшина «Динамо» подготовило для ролик о карьере футболиста.

Его режиссером стал Михаил Райхельгауз. Видео имеет экспериментальный формат — некое смешение хроникального материала и восстановленных игровых сцен, чтобы как можно объемнее и динамичнее показать фигуру Яшина.

«Поскольку в хронике не существует большого количества красивых игровых моментов, многие из них мы воссоздали, сняв их на пленку, — говорится в описании на сайте «Динамо». — Мы выбрали кадры из некоторых матчей и подготовили материалы, которые на тот момент не снимались. Например, кадры прямо из-за ворот или определенные ракурсные кадры.

Кроме того, мы приняли решение полностью снять на пленку историю о детстве Льва Ивановича. У нас были исторические кадры того, как могло бы выглядеть видео из его детства — такая нарезка воспоминаний...

В процессе мы советовались с разными историками и родственниками Льва Ивановича, просматривали все, что сохранилось в доступе. Смотрели повторы матчей, а также фильмы, которые снимали ещё в Советском Союзе, где он представлялся максимально живым и значимым. Лев Яшин — действительно великий человек".

Напомним, сегодня, 22 октября, — 92 года со дня рождения футболиста. Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР в составе «Динамо», трехкратный победитель Кубка СССР. Он единственный вратарь — обладатель «Золотого мяча», получивший эту награду в 1963 году.