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«Урал» планирует купить нападающего

09:25

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о планах клуба на трансферном рынке.

— Первые шаги трансферной политики нового Совета директоров вы уже видели. Впереди много работы. Ведем поиски нападающего, — приводит пресс-служба «Урала» слова Иванова.

Ранее в летнее трансферное окно в «Урал» перешли вратарь Илья Помазун (аренда), защитники Владимир Рыков и Стефан Страндберг, полузащитники Бранко Йовичич, Алексей Евсеев, Вячеслав Подберезкин и Даниэль Мишкич, а также нападающий Давид Караев.

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