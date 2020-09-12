«Урал» планирует купить нападающего

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о планах клуба на трансферном рынке.

— Первые шаги трансферной политики нового Совета директоров вы уже видели. Впереди много работы. Ведем поиски нападающего, — приводит пресс-служба «Урала» слова Иванова.

Ранее в летнее трансферное окно в «Урал» перешли вратарь Илья Помазун (аренда), защитники Владимир Рыков и Стефан Страндберг, полузащитники Бранко Йовичич, Алексей Евсеев, Вячеслав Подберезкин и Даниэль Мишкич, а также нападающий Давид Караев.