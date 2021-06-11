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«Урал» начнет предсезонную подготовку 16 июня

10:11
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«Урал» объявил о планах по предсезонной подготовке команды.

Футболисты вернутся из отпуска 14 июня, после чего пройдут медицинское обследование в одной из клиник Екатеринбурга. 16 июня игроки отправятся на клубную базу «Бажовия», где начнут подготовку в сезону-2021/22.

По итогам сезона-2020/21 «Урал» занял 12-е место в Тинькофф РПЛ, набрав 34 очка в 30 матчах.

10 июня стало известно, что «Урал» не стал продлевать контракт с нападающим Павлом Погребняком.

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/glavnaya-komanda-vyjdet-iz-otpuska-iyunya

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Иван Торопцев все материалы автора
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