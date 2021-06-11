«Урал» начнет предсезонную подготовку 16 июня

«Урал» объявил о планах по предсезонной подготовке команды.

Футболисты вернутся из отпуска 14 июня, после чего пройдут медицинское обследование в одной из клиник Екатеринбурга. 16 июня игроки отправятся на клубную базу «Бажовия», где начнут подготовку в сезону-2021/22.

? Главная команда выйдет из отпуска 14 июня



? 14 и 15 июня «шмели» пройдут медицинское обследование в одной из клиник нашего города. 16 июня подопечные Юрия Матвеева отправятся на клубную базу «Бажовия», где начнут подготовку к новому сезону.



? https://t.co/bSOmx2GcCT pic.twitter.com/zKIIHuhKPU — ФК Урал (@FCURAL) June 11, 2021

По итогам сезона-2020/21 «Урал» занял 12-е место в Тинькофф РПЛ, набрав 34 очка в 30 матчах.

10 июня стало известно, что «Урал» не стал продлевать контракт с нападающим Павлом Погребняком.