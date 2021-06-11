«Легендарный». ЦСКА поздравил с днем рождения Вагнера Лав

Пресс-служба ЦСКА поздравила с днем рождения бывшего нападающего команды Вагнер Лава. Сегодня игроку исполнилось 37 лет.

«Единственный. Неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения!» — говорится в сообщении.

Форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013 году. В составе «армейцев» нападающий стал трехкратным чемпионом России и шестикратным победителем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.

Сейчас 37-летний бразилец является игроком «Кайрата». Его контракт с казахстанской командой действует до декабря 2021 год