«Урал» - «Краснодар»: за что удален игрок гостей?

На 54-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Краснодар» (1:0) арбитр Евгений Турбин вынес второе предупреждение Кайю и удалил его с поля. Судья решил, что действия краснодарского игрока, врезавшегося в борьбе за мяч в Андрея Панюкова, заслуживали такого наказания — желтой карточки.

Формально у Турбина были основания так поступить. Но несколько наших экспертов сказали, что ограничились бы назначением штрафного удара. (Александр Бобров)