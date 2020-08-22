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«Урал» — «Краснодар»: за что удален игрок гостей?

16:38
«Урал» - «Краснодар»: за что удален игрок гостей? «Урал» - «Краснодар»: за что удален игрок гостей? «Урал» - «Краснодар»: за что удален игрок гостей? «Урал» - «Краснодар»: за что удален игрок гостей? «Урал» - «Краснодар»: за что удален игрок гостей? «Урал» - «Краснодар»: за что удален игрок гостей?
«Урал» - «Краснодар»: за что удален игрок гостей?

На 54-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Краснодар» (1:0) арбитр Евгений Турбин вынес второе предупреждение Кайю и удалил его с поля. Судья решил, что действия краснодарского игрока, врезавшегося в борьбе за мяч в Андрея Панюкова, заслуживали такого наказания — желтой карточки.

Формально у Турбина были основания так поступить. Но несколько наших экспертов сказали, что ограничились бы назначением штрафного удара. (Александр Бобров)

Урал — Краснодар

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