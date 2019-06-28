14:32 | Футбол — РПЛ

"Урал" и "Сочи" поменялись кругами

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Общее собрание РПЛ по инициативе "Урала" и "Сочи" и с учетом возможных неблагоприятных погодных условий внесло изменения в календарь чемпионата России-2019/20, информирует официальный сайт турнира.

Клубы обменялись кругами: матч 7-го тура РПЛ пройдет 26 августа в Екатеринбурге ("Урал""Сочи"). Встреча 21-го тура чемпионата России состоится в Сочи ("Сочи""Урал").

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_23629.html

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