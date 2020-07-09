Нападающий «Урала» Отман Эль-Кабир открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо». Он отличился на 22-й минуте, завершив контратаку. Форвард забил во второй игре подряд.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Герасмиов, Емельянов, Калинин, Августиняк, Бумаль, Кухарчик, Егорычев, Эль-Кабир, Бикфалви.

«Динамо»: Шунин, Соснин, Шунич, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Юсупов, Филипп, Жоаозинью, Игбун, Комличенко.

Команды идут рядом в турнирной таблице, занимая 8-е и 9-е места, и имея по 32 балла.

Урал — Динамо