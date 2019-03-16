"Урал" – ЦСКА: Чалов и Нисимура – в атаке гостей

ЦСКА объявил состав на матч 20-го тура чемпионата России против "Урала". Отметим, что в основном составе, как и в прошлом матче, с первых минут выйдет защитник Игорь Дивеев и нападающий Такума Нисимура.

Состав команды выглядит следующим образом:

"Урал": Годзюр – Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков – Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир – Погребняк. Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Балажиц, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Араторе, Панюков.

ЦСКА: Акинфеев – Щенников, Магнуссон, Бекао, Дивеев, Фернандес – Обляков, Ахметов, Влашич – Чалов, Нисимура. Запасные: Помазун, Кырнац, Набабкин, Ефремов, Сигурдссон, Бистрович, Бийол, Тикнизян.

"Урал" – ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча в 14.00 (мск)