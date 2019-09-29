Полузащитник ЦСКА Яка Бийол забил третий гол в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (3:0). Словенец первый касанием подработал мяч головой, а затем дослал его в ворота Олега Баклова.

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