«Урал» — ЦСКА: Бийол сделал счет разгромным
12:54
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол забил третий гол в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (3:0). Словенец первый касанием подработал мяч головой, а затем дослал его в ворота Олега Баклова.
? Яка Бийол забивает третий гол ЦСКА в ворота «Урала».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019
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