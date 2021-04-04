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Экс-игрок «Уфы» рассказал, почему отреагировал на отставку Рахимова смайлом с клоуном

13:05
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Бывший полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп в интервью Sportbox прокомментировал свою реакцию на уход Рашида Рахимова с поста главного тренера клуба.

Рашид Рахимов.Рашид Рахимов покидает «Уфу»

Рахимов в субботу после матча 24-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:4) заявил, что собирается объявить об отставке с поста главного тренера «Уфы» на встрече с руководством клуба.

Об уходе тренера было объявлено в социальных сетях клуба. В комментариях в Instgaram Карп оставил комментарий с аплодисментами и клоунами.

— Можете объяснить, почему именно так отреагировали на отставку Рахимова?

— Не буду объяснять, это между мной и им.

— Почему эмодзи с клоуном?

— Потому что так. Он знает, почему.

— Как понимаю, вы не очень хорошо расходились в «Уфе»?

— Судя по этому — да.

«Уфа» в последних семи матчах набрала одно очко и забила только один мяч. Команда с 14 очками находится в зоне вылета турнирной таблицы, занимая предпоследнее, 15-е, место. Рахимов возглавил «Уфу» в октябре 2020 года.

Дополнительная информация:

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1335103_Eks_igrok_Ufy_Karp_rasskazal_pochemu_otreagiroval_na_uhod_Rahimova_emodzi_s_klounom

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