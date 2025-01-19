Экс-форвард «Спартака» Прудников не видит смысла в приглашении дорогих легионеров в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о привлекательности РПЛ для иностранцев.

«Естественно, лига стала менее привлекательной. Да и клубам нет смысла тратить деньги на известных футболистов, пока мы играем только внутри страны. Какой смысл платить огромные деньги кому-то, кто приедет и просто сыграет тридцать игр, но не растить своих игроков? Тем же иностранцам интереснее ехать туда, где есть европейские турниры. Естественно, в текущих условиях легионерам интереснее ехать в Европу, а не в РПЛ», — сказал Прудников Metaratings.ru.

35-летний экс-футболист также известен по игре за московское «Динамо», «Анжи», «Рубин» и «Амкар».

Российские команды отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года.