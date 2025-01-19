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Сегодня, 17:10

Экс-форвард «Спартака» Прудников не видит смысла в приглашении дорогих легионеров в РПЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о привлекательности РПЛ для иностранцев.

«Естественно, лига стала менее привлекательной. Да и клубам нет смысла тратить деньги на известных футболистов, пока мы играем только внутри страны. Какой смысл платить огромные деньги кому-то, кто приедет и просто сыграет тридцать игр, но не растить своих игроков? Тем же иностранцам интереснее ехать туда, где есть европейские турниры. Естественно, в текущих условиях легионерам интереснее ехать в Европу, а не в РПЛ», — сказал Прудников Metaratings.ru.

35-летний экс-футболист также известен по игре за московское «Динамо», «Анжи», «Рубин» и «Амкар».

Российские команды отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Источник: Metaratings
Александр Прудников
РПЛ
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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 - : -
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