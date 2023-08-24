UOL: ЦСКА близок к подписанию защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена за 4,2 миллиона долларов
ЦСКА близок к покупке защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена.
Как сообщает журналист UOL Бруно Андраде, армейцы приобретут 22-летнего игрока за 4,5 миллиона долларов.
Келвен играет за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Его контракт рассчитан до февраля 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
В этом сезоне он сыграл за «Атлетико Паранаэнсе» 41 матч во всех турнирах, отметившись 2 голами и 7 результативными передачами.
Источник: UOL
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