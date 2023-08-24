UOL: ЦСКА близок к подписанию защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена за 4,2 миллиона долларов

ЦСКА близок к покупке защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена.

Как сообщает журналист UOL Бруно Андраде, армейцы приобретут 22-летнего игрока за 4,5 миллиона долларов.

Келвен играет за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Его контракт рассчитан до февраля 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В этом сезоне он сыграл за «Атлетико Паранаэнсе» 41 матч во всех турнирах, отметившись 2 голами и 7 результативными передачами.