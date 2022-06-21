Умяров заявил, что не может себя представить игроком «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит».

— Ты можешь себя представить в «Зените»?

— Сейчас точно не могу — даже не думаю об этом.

— Что скажешь Бакаеву, когда увидишь его на поле в майке «Зенита»?

— А я же видел его фотку на презентации. Очень странно выглядит! Но это жизнь, это футбол — тут может произойти все что угодно.