Умяров рассказал о дружбе с Соболевым

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пожелал скорейшего выздоровления нападающему Александру Соболеву. Недавно форвард перенес операцию на колене из-за травмы, которая помешала ему выйти на поле в ноябрьских матчах Лиги наций.

— Саша Соболев действительно так силен в киберфутболе, как любит об этом говорить?

— А разве он непобедимый? Я ведь выиграл у него в турнире игроков «Спартака» на карантине. Причем сначала чуть поддался ему, а в дополнительное время все равно победил. Может, он забыл или думал, что это было во сне? Реванша Саша не просил, но если захочет — почему нет? — сказал Умяров в интервью сайту красно-белых.

— Соболев перенес операцию на колене. Большая потеря?

— Очень жаль, что с ним приключилась такая история. Саша — важный игрок для нас. Он пропустил несколько матчей до этого. Серьезно закачивал колено, очень много работал, у него было по две тренировки в день. Большой молодец! Сейчас ему нужно восстанавливаться и готовиться к матчу Кубка России — первой игре после зимнего перерыва.