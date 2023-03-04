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Сегодня, 15:54

Умяров может восстановиться от травмы к апрелю

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник московского клуба Наиль Умяров, скорее всего, не сможет выйти на поле до апреля.

«Рассчитываем, что Мозес вернется в скором времени. Как сказал Гильермо Абаскаль, возможно, он будет полностью готов к матчу с «Факелом». По Умярову все сложнее, ситуация непростая — информацию по нему мы дадим, когда сочтем нужным. В этом месяце вряд ли сыграет», — приводит слова Зеленова ТАСС.

Умяров из-за травмы не выходил на поле с октября 2022 года, пропустив 12 матчей. Его партнер по команде Виктор Мозес восстанавливается с августа. Нигериец пропустил 22 встречи.

Источник: https://tass.ru/sport/17196363
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Наиль Умяров
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 18 6 4 8 23-30 22
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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