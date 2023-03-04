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Сегодня, 15:40

«Спартак» — «Урал»: Литвинов оформил дубль и сравнял счет

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отличился в матче 18-го тура РПЛ против «Урала».

21-летний хавбек забил на 75-й минуте и сделал счет 2:2. Также он забил первый мяч команды.

На данный момент на счету Литвинова 3 гола в 14 матчах в РПЛ.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Сочи – ЦСКА
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Краснодар

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