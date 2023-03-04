«Спартак» — «Урал»: Литвинов оформил дубль и сравнял счет

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отличился в матче 18-го тура РПЛ против «Урала».

21-летний хавбек забил на 75-й минуте и сделал счет 2:2. Также он забил первый мяч команды.

На данный момент на счету Литвинова 3 гола в 14 матчах в РПЛ.