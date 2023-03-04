«Спартак» сыграл вничью с «Уралом», Литвинов оформил дубль

«Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уралом» со счетом 2:2.

На голы Рая Влута с пенальти и Эрика Бикфалви хозяева ответили дублем Руслана Литвинова. В концовке встречи главный арбитр Виталий Мешков после помощи ВАР отменил гол Александра Соболева.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.