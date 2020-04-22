«Улыбался, смеялся». Как Карпин реагировал на слухи о «Локомотиве»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью каналу «Футбольный Биги» прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Локомотив» вместо Юрия Семина.

— Как реагировали на новости о том, что ведете переговоры с «Локо», которые появились, что странно, на итальянском сайте?

— Так же и реагировал — улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется — всякие новости из неоткуда. У меня контракт с «Ростовом» на 5 лет, пока Арташес Владимирович (Арутюнянц, — президент клуба) здесь, никуда не денусь. Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти.

— Вы ситуацию не комментировали. Почему?

— Да, были звонки, на которые я даже не отвечал. Что говорить? Скажешь, что веду переговоры — но ведь это неправда. Отвечу, что не веду — все равно станут говорить, что, значит, ведет точно. Каждый раз в таких случаях одно и то же.

— Самый дикий слух о вас за время карьеры?

— Их столько было... Например, вчерашний — про переговоры с «Локомотивом».