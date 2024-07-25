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Угаров: «Еще давно сказал, что «Зенит» будет чемпионом»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Рубина».

— Не ожидаю чего-то конкретного, — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем». — Просто жду, что «Зенит» обыграет «Рубин». Команда достаточно хорошо укрепилась. Думаю, что повторения ситуации прошлого сезона, когда «Зенит» проиграл, не будет.

— Можно ли сказать, что «Зенит» проявляет себя фаворитом чемпионата? Или пока рановато?

— Я еще давно сказал, что «Зенит» будет чемпионом. Такого состава нет ни у кого даже близко. Кто будет бороться за призовые места? Думаю, что ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Краснодар».

— Что насчет Глушенкова? Сможет стать лидером в Петербурге?

— Ну конечно. Если он был лидером в «Локомотиве», что мешает ему стать им здесь? Сейчас он играет на эмоциях, что очень хорошо. Пока он сыграл только в одном матче, если не брать в расчет Суперкубок, и выступил очень достойно. Надо смотреть дальше, брали его как лидера. Но лучше взять русского футболиста, чем очередного бразильца.

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет в Казани 27 июля и начнется в 17:30 мск.

Источник: Спорт День за Днем
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Денис Угаров
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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