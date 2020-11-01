«Уфа» — «Урал»: Бикфалви и Погребняк выйдут в старте
В матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» примет «Урал». Стали известны стартовые составы команд.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Данченко, Плиев, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Андрич.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Морозов, Бородин, Камилов, Фольмер, Алибеков, Сысуев, Жамалетдинов, Бизяк.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Золотов, Бавин, Ефремов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Страндберг, Евсеев, Подберезкин, Магомадов, Эль Кабир, Гусейнов, Панюков, Караев, Татаринов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.