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«Уфа» — «Урал»: Бикфалви и Погребняк выйдут в старте

10:51
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В матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» примет «Урал». Стали известны стартовые составы команд.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Данченко, Плиев, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Андрич.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Морозов, Бородин, Камилов, Фольмер, Алибеков, Сысуев, Жамалетдинов, Бизяк.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Золотов, Бавин, Ефремов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Страндберг, Евсеев, Подберезкин, Магомадов, Эль Кабир, Гусейнов, Панюков, Караев, Татаринов.

Уфа — Урал

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