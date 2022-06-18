«Уфа» сообщила о переходе Никитина в «Химки»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин подписал контракт с «Химками», сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

30-летний россиянин выступал за клуб из Башкирии с 2015 года. «Уфа» благодарит Алексея за совместную работу и желает успехов в «Химках».

В минувшем сезоне Никитин провел 23 матча в РПЛ и забил 2 гола.