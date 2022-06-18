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Сегодня, 12:03

«Уфа» сообщила о переходе Никитина в «Химки»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Никитин.
Фото ФК Уфа

Защитник «Уфы» Алексей Никитин подписал контракт с «Химками», сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

30-летний россиянин выступал за клуб из Башкирии с 2015 года. «Уфа» благодарит Алексея за совместную работу и желает успехов в «Химках».

В минувшем сезоне Никитин провел 23 матча в РПЛ и забил 2 гола.

Источник: http://www.fcufa.pro/news-new/udachi-aleksej-2
Алексей Никитин
ФК Уфа
ФК Химки
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