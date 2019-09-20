«Уфа показала ролик из раздевалки после победы над «Спартаком»

Пресс-служба «Уфы» показала ролик из раздевалки после матча 10-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0).

Единственный автогол в матче записал на свой счет защитник красно-белых Николай Рассказов на 13-й минуте. В активе «Уфы» и «Спартака» после десяти туров по 14 очков.

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