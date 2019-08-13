"Уфа" подписала долгосрочный контракт с 19-летним воспитанником "Спартака"

"Уфа" подписала долгосрочный контракт с 19-летним атакующим полузащитником Кириллом Фольмером, сообщается на официальном сайте клуба.

Фольмер является воспитанником "Спартака". Срок соглашения с футболистом. За два последних сезона он провел 15 матчей и забил два гола за вторую команду "Уфы" в ФНЛ. Также на его счету три гола и одна результативная передача в 18 матчах молодежного первенства.

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