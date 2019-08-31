На 45+1-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Уфа» — «Оренбург» арбитр Игорь Панин принял верное решение, наказав предупреждением защитника хозяев поля Пуцко. Тот совершил фол по неосторожности, попав Шкофлеку шипами в ногу. Для уфимского полузащитника предупреждение стало вторым, и ему пришлось покинуть поле.

Первую желтую карточку Пуцко заработал на 39-й минуте, когда после розыгрыша углового удара судья решил, что защитник нарушил правила в борьбе с соперником в своей штрафной площади. В том эпизоде Панин назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы». (Александр Бобров)