РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Уфа» — «Оренбург»: за что удален Пуцко?

12:41
Эпизод матча. Эпизод матча. Эпизод матча.
Эпизод матча.
Теги:

На 45+1-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Уфа» — «Оренбург» арбитр Игорь Панин принял верное решение, наказав предупреждением защитника хозяев поля Пуцко. Тот совершил фол по неосторожности, попав Шкофлеку шипами в ногу. Для уфимского полузащитника предупреждение стало вторым, и ему пришлось покинуть поле.

Первую желтую карточку Пуцко заработал на 39-й минуте, когда после розыгрыша углового удара судья решил, что защитник нарушил правила в борьбе с соперником в своей штрафной площади. В том эпизоде Панин назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы». (Александр Бобров)

Уфа — Оренбург

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир