"Уфа" обыграла "Крылья Советов" и одержала первую победу в РПЛ-2018/19

"Уфа" победила "Крылья Советов" (2:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

В составе победителей на 21 минуте отличилcя Даниил Фомин, второй гол уфимцев был забит за счет автогола защитника самарцев Владимира Полуяхтова на 33 минуте встречи. У "Крыльев Советов" отличился Срджан Мияйлович на 25 минуте матча.

В следующем туре "Уфа" на выезде сыграет с "Сочи", а "Крылья Советов" дома - с "Локомотивом".

Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

"Уфа" - "Крылья Советов" (Самара) - 2:1 (2:1)

Голы: Фомин, 21 (1:0). Мияйлович, 25 (1:1). Полуяхтов, 33 - в свои ворота (2:1).

"Уфа": Беленов, Аликин, Табидзе, Пуцко, Сухов, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 82), Алиев, Козлов (Бизяк, 74), Игбун (Гиоргобиани, 90+4).

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Анюков (Канунников, 70), Полуяхтов, Карпов, Комбаров, Гынсарь (Радонич, 74), Мияйлович, Гацкан, Зиньковский, Кабутов, Соболев (Голенков, 84).

Предупреждения: Пуцко, 51. Полуяхтов, 57. Соболев, 60.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Богданов (Верея).

27 июля. Уфа. Стадион "Нефтяник".