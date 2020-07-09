«Уфа» объявила об уходе Шамиля Газизова в «Спартак»

«Уфа» на официальном сайте объявила об уходе генерального директора Шамиля Газизова. Он продолжит карьеру на аналогичной должности в «Спартаке».

«Шамиль Газизов освободил должность генерального директора Футбольного клуба «Уфа». Новым местом работы специалиста станет ФК «Спартак-Москва».

Шамиль Газизов возглавил уфимский клуб летом 2012 года. За 8 лет его работы генеральным директором ФК «Уфа» команда добилась наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан. Под руководством Шамиля Газизова «Уфа» преодолела путь от команды ФНЛ до элиты российского футбола, дебютировала в еврокубках и на данный момент является одним из самых крепких, и стабильных клубов Российской Премьер-Лиги.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе", — отмечено в заявлении.