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«Уфа» объявила об уходе Шамиля Газизова в «Спартак»

9 июля 2020, 17:35
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
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«Уфа» на официальном сайте объявила об уходе генерального директора Шамиля Газизова. Он продолжит карьеру на аналогичной должности в «Спартаке».

«Шамиль Газизов освободил должность генерального директора Футбольного клуба «Уфа». Новым местом работы специалиста станет ФК «Спартак-Москва».

Шамиль Газизов возглавил уфимский клуб летом 2012 года. За 8 лет его работы генеральным директором ФК «Уфа» команда добилась наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан. Под руководством Шамиля Газизова «Уфа» преодолела путь от команды ФНЛ до элиты российского футбола, дебютировала в еврокубках и на данный момент является одним из самых крепких, и стабильных клубов Российской Премьер-Лиги.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе", — отмечено в заявлении.

Дополнительная информация:

http://www.fcufa.pro/component/k2/spasibo-shamil-kamilovich

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