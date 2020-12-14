«Уфа» направила письмо главе судейского комитета РФС после матча с «Ротором»
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков официально направил письмо главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. В нем руководитель башкирской команды предоставил факты ошибок главного арбитра встречи 18-го тура РПЛ «Ротор» — «Уфа» (1:0), сообщает «Башинформ».
«По нашему мнению, главный судья матча Василий Казарцев допустил несколько грубых ошибок, повлиявших на результат», — говорится в письме.
В частности, «Уфа» отмечает, что на 67-й минуте матча в Волгограде арбитр не назначил пенальти в ворота «Ротора» и не показал желтую карточку Беке Микелтадзе за игру рукой в собственной штрафной площади.
Также Ринат Шайбеков указал на ошибку судьи на 76-й минуте, когда он не показал второй «горчичник» игроку Сергею Макарову за умышленную задержку руками и срыв атаки Тимура Жамалетдинова.
Дополнительная информация:
https://www.bashinform.ru/news/1534258-ufa-otpravila-pismo-glave-sudeyskogo-komiteta-rfs-ob-oshibkakh-arbitra-v-igre-s-rotorom/?yn
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