«Уфа» направила письмо главе судейского комитета РФС после матча с «Ротором»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков официально направил письмо главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. В нем руководитель башкирской команды предоставил факты ошибок главного арбитра встречи 18-го тура РПЛ «Ротор» — «Уфа» (1:0), сообщает «Башинформ».

«По нашему мнению, главный судья матча Василий Казарцев допустил несколько грубых ошибок, повлиявших на результат», — говорится в письме.

В частности, «Уфа» отмечает, что на 67-й минуте матча в Волгограде арбитр не назначил пенальти в ворота «Ротора» и не показал желтую карточку Беке Микелтадзе за игру рукой в собственной штрафной площади.

Также Ринат Шайбеков указал на ошибку судьи на 76-й минуте, когда он не показал второй «горчичник» игроку Сергею Макарову за умышленную задержку руками и срыв атаки Тимура Жамалетдинова.