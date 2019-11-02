«Уфа» и «Локомотив» играют вничью (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Московская команда открыла счет на 59 минуте благодаря точному удару Эдера. Но уже на 72 минуте гол нападающего Ловро Бизяка с пенальти позволил уфимцам сравнять счет.

Гол Эдера

? Эдер остался без опеки в штрафной хозяев и уверенно реализовал свой момент.



? Смотрите #УфаЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР

? Приложение «МАТЧ!»

? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/71VPaZYc30 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019

Гол Бизяка

? Ловро Бизяк уверенно реализовал пенальти за фол Крыховяка в штрафной «Локомотива».



? Смотрите #УфаЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР

? Приложение «МАТЧ!»

? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/cCI9UBFVrs — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019

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