«Уфа» — «Локомотив»: все голы матча
«Уфа» и «Локомотив» играют вничью (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Московская команда открыла счет на 59 минуте благодаря точному удару Эдера. Но уже на 72 минуте гол нападающего Ловро Бизяка с пенальти позволил уфимцам сравнять счет.
Гол Эдера
? Эдер остался без опеки в штрафной хозяев и уверенно реализовал свой момент.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019
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Гол Бизяка
? Ловро Бизяк уверенно реализовал пенальти за фол Крыховяка в штрафной «Локомотива».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019
? Смотрите #УфаЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
? Приложение «МАТЧ!»
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