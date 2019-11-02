РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Уфа» — «Локомотив»: все голы матча

15:42
Теги:

«Уфа» и «Локомотив» играют вничью (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Московская команда открыла счет на 59 минуте благодаря точному удару Эдера. Но уже на 72 минуте гол нападающего Ловро Бизяка с пенальти позволил уфимцам сравнять счет.

Гол Эдера

Гол Бизяка

Уфа — Локомотив

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 4850
Все опросы
Как закончится матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир