В четверг, 18 марта, состоится матч 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В первом круге «Локо» обыграл соперника со счетом 1:0. В рамках премьер-лиги уфимцы не побеждали железнодорожников с октября 2017 года.

Следить за матчем «Уфа» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Локомотив»