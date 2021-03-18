«Уфа» — «Локомотив»: смотреть онлайн трансляцию матча
15:30
В четверг, 18 марта, состоится матч 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
В первом круге «Локо» обыграл соперника со счетом 1:0. В рамках премьер-лиги уфимцы не побеждали железнодорожников с октября 2017 года.
Следить за матчем «Уфа» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Уфа» — «Локомотив»
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