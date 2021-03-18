Адвокат «любовницы» Мамаева: «Мы наняли частного детектива и выяснили, что за девушка на самом деле в этом участвовала»

Адвокат «любовницы» футболиста «Ростова» Павла Мамаева Тереза Буэйес рассказала «СЭ» о результатах расследования, которое провел их частный детектив. По словам Буэйес, ее клиентку — испанскую модель Ирен Гарсию Морено — нагло оболгали.

«Это не Ирен. Все, что говорят — полное вранье. Алана обрезала фотографию и опубликовала в своем Инстаграм, подписав, что это Ирен. Но все это фейк.

Мы наняли частного детектива и выяснили, что за девушка на самом деле в этом участвовала. Это другой человек — можете посмотреть оригинальную фотографию или на сайте экскорт-услуг. На сайте ее зовут Нина", — сказала Тереза Буэйес «СЭ».

2 марта Мамаева заявила, что уличила мужа в измене. Она также опубликовала фото предполагаемой любовницы и номер ее телефона. 32-летний Мамаев состоит в браке с Аланой с 2013 года, у них есть дочь.