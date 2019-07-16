УЕФА оштрафовал "Краснодар" на 50 тысяч евро за нарушение Мусаевым принципов работы главного тренера

"Краснодар" оштрафован на 50 тысяч евро за нарушение общих принципов работы главного тренера Мурадом Мусаевым, информирует пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что старший тренер "быков" не сможет возглавлять команду в матчах еврокубков сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии PRO.

- Краснодар" оштрафован на 50 тысяч евро за нарушение общих принципов работы главного тренера, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.

Пока 35-летний специалист не получил тренерскую лицензию Pro, официально главным тренером "Краснодара" числится помощник Мусаева – Олег Фоменко, у которого данная лицензия есть. Мусаев возглавил первую команду кубанцев в апреле 2018 года.

В июне стало известно, что Мусаев успешно сдал экзамен для получения тренерской лицензии категории А. Согласно положению РФС об обучении и лицензировании футбольных тренеров от 6 марта 2012 года, тренерская лицензия категории А дает право работать в качестве тренера по футболу и его разновидностям, указанным в п. п. 2.3 и 2.4, а также в качестве руководителя развития молодежного футбола Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме того, категория А дает право работать в качестве главного тренера в странах, входящих в Тренерскую конвенцию УЕФА по аттестационным уровням А и B.

В сезоне-2019/20 "Краснодар" выступит в Лиге чемпионов, где стартует с 3-го отборочного раунда.