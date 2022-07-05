Источник: «Удинезе» заплатит ЦСКА 5 миллионов евро за Бийола
В Италии сообщают, что «Удинезе» купит Бийола у ЦСКА за 5 миллионов евро
«Удинезе» купит полузащитника ЦСКА Яку Бийола за 5 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, итальянский клуб подпишет контракт с 23-летним словенцем до конца июня 2027 года. Переговоры находятся на финальной стадии.
Бийол выступает за ЦСКА с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 30 матчах за армейцев.
Вчера, 4 июля директор красно-синих по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал о возможнм уходе словенца из клуба.
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