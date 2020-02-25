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Участие Юсупова в матче со «Спартаком» под большим вопросом

21:09
Артур Юсупов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Артур Юсупов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Бело-голубые продолжают подготовку к матчу чемпионата России со «Спартаком», который пройдет в субботу, 29 февраля, на «ВТБ Арене».

В сегодняшних двух тренировках «Динамо» в Новогорске наравне с партнерами приняли участие Сергей Паршивлюк, Максимилиан Филипп и Николай Комличенко, которые из-за различных повреждений пропустили последнюю на турецком сборе контрольную встречу с минскими одноклубниками (4:0).

По информации «СЭ», по индивидуальной программе работает только Артур Юсупов, участие которого в игре с красно-белыми под большим вопросом из-за травмы передней поверхности бедра. Окончательное решение по этому полузащитнику тренерский штаб примет ближе к субботе. (Константин Алексеев)

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