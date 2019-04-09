У знакомого Кокорина на суде спросили, употребляли ли в компании наркотики

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет.

- Кто-то в компании употреблял психотропные средства?

- Не знаю.

- Наркотики не передавали для употребления?

- Нет.

- Девушка втирала что-то в десна, когда вы ей что-то передали?

- Я передал?!?!

- А Мамаев что в это время делал?

- Кушал.

- Что делал Пак?

- Он позже пришел. Поглядывал на нас. И в ноутбук.

- Когда пришел Пак, девушка сидела на Кокорине?

- Да.

- А на Мамаеве лежала девушка?

- ...

- Когда пришел Пак, на Кокорина-старшего присаживался мужчина?

- Да.

- Сколько это продолжалось? Сколько он наблюдал это?

- Минут 40-50. Я не знаю, не могу же запоминать все время. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

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