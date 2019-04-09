У знакомого Кокорина на суде спросили, употребляли ли в компании наркотики

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет.
- Кто-то в компании употреблял психотропные средства?
- Не знаю.
- Наркотики не передавали для употребления?
- Нет.
- Девушка втирала что-то в десна, когда вы ей что-то передали?
- Я передал?!?!
- А Мамаев что в это время делал?
- Кушал.
- Что делал Пак?
- Он позже пришел. Поглядывал на нас. И в ноутбук.
- Когда пришел Пак, девушка сидела на Кокорине?
- Да.
- А на Мамаеве лежала девушка?
- ...
- Когда пришел Пак, на Кокорина-старшего присаживался мужчина?
- Да.
- Сколько это продолжалось? Сколько он наблюдал это?
- Минут 40-50. Я не знаю, не могу же запоминать все время. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)
Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.
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